Il grande weekend di calcio su Sky e NOW | quattro giorni di partite tra Serie A Serie C Premier League Bundesliga e Ligue 1

Un lungo weekend dai ritmi serrati aspetta gli appassionati su Sky e NOW: da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre l’offerta calcistica mette insieme Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e uno speciale focus dedicato a Erling Haaland. Sky e NOW preparano un lungo weekend di calcio, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, con un’offerta che abbraccia tutti i principali campionati: Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pomeriggio di grande divertimento in casa #diavolirosa lo scorso weekend che ha visto andare in scena il #derby tra i piccoli diavoletti Under 14 Allianz Diavoli Allianz Diavoli Black Sul campo il risultato é stato 3-0 a favore dell’ Allianz Diavoli ma a vinc - facebook.com Vai su Facebook

Sport in tv oggi (venerdi 5 Dicembre 2025): comincia la Formula Uno, occhio al sorteggio per i Mondiali - Si apre ufficialmente il weekend e c'è sempre grande sport in tv. sportface.it scrive

Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Scrive digital-news.it

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW - Da oggi, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 ... Da sport.sky.it

TV - Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 live su Sky e in streaming su NOW - Da domani, venerdì 5, a lunedì 8 dicembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 franc ... Secondo napolimagazine.com

Sky, il calcio si fa globale e italiano: tre giorni tra campionati top e Serie A e C - Dal 28 al 30 novembre la programmazione sportiva accende l’Europa del Nord, la Francia e l’America latina. Secondo sportface.it

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW - Da oggi 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 ... Come scrive sport.sky.it