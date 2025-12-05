Il grande show di X Factor dove vincono le donne sul palco di piazza del Plebicito

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine ha vinto l'underdog, la piccola grande Rob, al secolo Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni in provincia di Catania. Paola Iezzi è riuscita a darle le giuste dritte e alla fine ha trionfato perché si è saputa far amare dal pubblico. Studentessa, rob è una cantautrice che ama. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

