Il grande show di X Factor dove vincono le donne sul palco di piazza del Plebicito
Alla fine ha vinto l'underdog, la piccola grande Rob, al secolo Roberta Scandurra, 20 anni, di Trecastagni in provincia di Catania. Paola Iezzi è riuscita a darle le giuste dritte e alla fine ha trionfato perché si è saputa far amare dal pubblico. Studentessa, rob è una cantautrice che ama. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
DOMANI IL GRANDE SHOW Gli ospiti - facebook.com Vai su Facebook
#BuBBles Revolution il più grande show di bolle di sapone torna in Italia Vai su X
Il grande show di X Factor dove vincono le donne sul palco di piazza del Plebicito - Tra Giorgia, regina dello show, Laura Pausini super ospite, la vittoria di Rob della squadra di Paola Iezzi, altra star femminile, la stagione 2025 del talent show targato Sky è sotto il segno delle d ... napolitoday.it scrive
X Factor, eroCaddeo e la grande finale di Napoli: la scaletta, i super ospiti, la festa a Sinnai - Un'atmosfera carica di elettricità che da Napoli, pronta a ospitare per la seconda volta la finale di “X Factor” in esterna, arriva fino a Sinnai, casa del talento che ha più brillato in questa ... Come scrive unionesarda.it
X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... Scrive tg24.sky.it
Anticipazioni finale X Factor 2025: sarà una grande festa - Ecco le anticipazioni della finale di X Factor 2025 di giovedì 4 dicembre. mam-e.it scrive
X Factor 2025, la finale stasera in tv: anticipazioni, concorrenti, scaletta, ospiti - Da Piazza del Plebiscito di Napoli, la serata conclusiva del talent: Laura Pausini super ospite e annuncio del vincitore ... Scrive today.it
X Factor 2025: Grand finale in Naples with international stars - The big day has finally arrived: the X Factor 2025 finale will take place today, December 4th, live from Piazza del Plebiscito in Naples. Lo riporta notizie.it