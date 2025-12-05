Il governo ha tagliato i sussidi del Pnrr per le comunità energetiche Parla l’europarlamentare del M5S Tamburrano | Una scelta scellerata

Dario Tamburrano, europarlamentare del M5S, perché il governo italiano ha deciso di tagliare i sussidi a sostegno della creazione delle comunità energetiche previsti dal Pnrr? “Al Governo la transizione energetica interessa poco. Il Ministero, che immeritatamente si chiama dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prima promette ai cittadini che avrebbe sostenuto economicamente i loro progetti poi si rimangia le promesse all’ultimo minuto. Il fatto che, dopo l’annuncio del taglio, le domande di installazioni di comunità energetiche siano aumentate conferma che c’è un forte interesse nel settore e che i fondi stanziati sarebbero stati assorbiti completamente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

