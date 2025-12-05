Il Governo ha deciso | non si potrà più fumare sulle piste! Scatteranno multe salate

Il Governo ha scelto di punire chi verrà sorpreso a fumare sulle piste di sci. Un decreto che ha spiazzato tutti. Si rischia una multa molto pesante Prima il divieto di fumo nei locali pubblici: bar, ristoranti, pub; poi nelle spiagge e in altre strutture all’aperto. Ora, la nuova stretta del Governo, legata al fumo, si estende anche alle piste di sci. Una nuova norma, sulla quale sono state già aperte discussioni e dibattiti, sta dividendo l’opinione pubblica ed ha trovato la ferma opposizione dei fumatori. E’ stata studiata una Legge che vieterà di fumare sulle montagne innevate. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il Governo ha deciso: non si potrà più fumare sulle piste! Scatteranno multe salate

Argomenti simili trattati di recente

Il governo cinese ha deciso di aumentare l'Iva sui contraccettivi per combattere il calo delle nascite. Ne parliamo con la nostra sinologa Giada Messetti #cina #nascite #iva #contraccettivi - facebook.com Vai su Facebook

Tommaso Cerno ha deciso di rubricare montanellianamente "Controcorrente" i suoi editoriali sul quotidiano Il Giornale. Nel suo primo "Controcorrente" sfotticchia Schlein e il Pd. Ma per essere "controcorrente", con un governo di centrodestra in carica, si dovr Vai su X

Cosa ha deciso alla fine il governo sugli extraprofitti delle banche e perché Salvini e Tajani litigano - Forza Italia si è sempre detta contraria a un prelievo forzoso, quindi a delle tasse sugli extraprofitti. fanpage.it scrive