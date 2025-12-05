Il Golfo rilancia Rabat | via politica per il Sahara marocchino
Il recente vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha consegnato al Marocco un sostegno politico di grande peso sulla questione del Sahara, intrecciando decisioni del sistema Nazioni Unite e nuove iniziative simboliche di Rabat, destinate a incidere sulla ricerca di una via d’uscita concreta e condivisa da un conflitto complesso. Il sostegno rinnovato del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Autostrada. Il governatore Stefani rilancia l’opera e il presidente della Provincia Fugatti assicura: «A breve al Ministero per completare l’infrastruttura» - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia è sempre più centrale nel Mediterraneo ed è interlocutore di riferimento per i Paesi del Golfo e della Penisola Arabica. Si tratta di un riconoscimento non solo del lavoro portato avanti dal Presidente del Consiglio ma dell’intero sistema Italia. Un risultato Vai su X