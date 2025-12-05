Il giudice nicchia Trevallion ancora separati
Il Tribunale dei minorenni prende tempo sul caso della famiglia nel bosco, nonostante le due relazioni presentate in udienza ieri, che descrivono i tre bimbi della coppia come assolutamente sereni. I legali: «È stata recepita la disponibilità dei genitori». Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila si è riservato sul caso della «famiglia del bosco». I giudici hanno preso tempo per valutare le due nuove relazioni che decideranno il futuro dei figli della famiglia Trevallion, che vivevano in casolare di Palmoli in provincia di Chieti, affidati due settimane fa a una struttura dal Tribunale dei minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Laverita.info
Famiglia nel bosco senza acqua né luce, il giudice trasferisce i bimbi: «Mamma e figli in una struttura, ma separati» - Catherine Birmingham e Nathan Trevallion non vivranno più nella loro casa nei boschi di Palmoli (Chieti) insieme ai loro tre figli. Come scrive ilmattino.it