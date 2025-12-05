Il giro di tangenti alla Motorizzazione e le bustarelle intascate anche nei bagni | 17 condanne

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Qui non si fa niente gratis, serve un regalo.", era questa la "filosofia" di Luigi Costa, funzionario della Motorizzazione, arrestato il 28 febbraio del 2023 per un vasto giro di mazzette che sarebbero servite ad accelerare le pratiche e anche a rilasciare documenti falsi. Per lui ed altri 15. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

