Il Giornale | Quel video del 2022 che dimostra il legame tra Francesca Albanese e Hamas

C’erano molti leader di Hamas tra i partecipanti e i relatori alla «16 Years of Siege on Gaza: Impact and Prospects», una conferenza che un anno prima del 7 ottobre affrontava il tema dell’«assedio della Striscia» da parte delle forze israeliane. Tra gli ospiti di quell’incontro c’era anche Francesca Albanese, la relatrice speciale Onu per i territori occupati della Palestina, che in quell’occasione si rivolse proprio ai vertici del gruppo armato sunnita: « Avete il diritto di resistere a questa occupazione ». Lo ha rivelato in esclusiva Il Giornale, individuando un primo ipotetico tassello di una familiarità tra Albanese e Hamas che finora era rimasta solo nelle accuse astratte. 🔗 Leggi su Open.online

