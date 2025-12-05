Il video è già diventato virale. Pio Esposito che si avvicina alla panchina dopo il cambio e i compagni di squadra che lo accolgono replicandone l’esultanza, mostrando i muscoli. Nel gruppetto ci sono i senatori dell’ Inter, da Barella ad Acerbi, più gente di grande esperienza come Akanji o Sommer. Sono lì a “coccolare“ il ragazzone cresciuto nelle giovanili che si è tolto, poco prima, il peso dalle spalle di non aver mai segnato a San Siro vestito di nerazzurro. Il gol che spezza la maledizione arriva in Coppa Italia contro il Venezia ed è di pregevolissima fattura. Un destro di controbalzo da fuori area che non lascia scampo a Grandi ed esalta i circa 44mila presenti, eccezion fatta per i 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il gioiello dell’Inter. I muscoli di Esposito. Rotto il tabù Meazza