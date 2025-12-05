Il giallo della norma che legalizza la cannabis light | cos'è successo e perché FdI l'ha ritirata

Ieri FdI è andato in tilt sull'emendamento alla manovra che legalizzava il commercio di cannabis light, dopo il blocco totale imposto sei mesi fa dal decreto Sicurezza. Dapprima il partito ha tentato di giustificare la norma con l'obiettivo di "contrastare la vendita" attraverso un'imposta al 40%, ma alla fine è stato costretto a ritirarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

