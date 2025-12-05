Il genocidio in Sudan di cui non parla nessuno
Negli ultimi due anni si è discusso a lungo del termine genocidio in riferimento al conflitto israelo-palestinese. Mentre il mondo guardava altrove, in Darfur, regione occidentale del Sudan, si è consumato un altro genocidio di cui si è parlato poco o nulla. Migliaia di civili uccisi, comunità sradicate, famiglie disperse e bambini traumatizzati: così vaste aree del Sudan, e in particolare modo il Darfur, sono diventate teatro di una tragedia umanitaria dilagante. A parlare sono i numeri, impressionanti, di questa catastrofe senza fine che coinvolge circa 14 milioni di persone, ossia più di un quarto della popolazione sudanese. 🔗 Leggi su Tpi.it
In un’esclusiva del giornale britannico The Guardian, un analista interno all’Ufficio degli Esteri britannico (FCDO) ha rivelato che i funzionari erano a conoscenza del rischio di genocidio in Sudan prima dello scoppio della guerra civile ma hanno deliberatame Vai su X
Il genocidio in Sudan di cui non parla nessuno - Negli ultimi due anni si è discusso a lungo del termine genocidio in riferimento al conflitto israelo- Secondo tpi.it
Di fronte al genocidio in Sudan, l’Occidente tace - I tanti civili massacrati, le complicità internazionali, le chiacchiere europee. Lo riporta tempi.it
I bambini soldato del Sudan che nessuno vede - Dopo il genocidio, lo stupro usato come arma di guerra, i massacri a sfondo etnico di civili in Darfur, agli orrori nascosti del conflitto sudanese si aggiungono i bambini soldato usato come carne da ... Si legge su msn.com
L'Europarlamento condanna il genocidio in Sudan, ma non cita mai i mandanti - Emirati, Russia, Iran o Turchia non compaiono in nessun passaggio della risoluzione approvata a Strasburgo. Come scrive ilfoglio.it
