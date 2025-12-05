Negli ultimi due anni si è discusso a lungo del termine genocidio in riferimento al conflitto israelo-palestinese. Mentre il mondo guardava altrove, in Darfur, regione occidentale del Sudan, si è consumato un altro genocidio di cui si è parlato poco o nulla. Migliaia di civili uccisi, comunità sradicate, famiglie disperse e bambini traumatizzati: così vaste aree del Sudan, e in particolare modo il Darfur, sono diventate teatro di una tragedia umanitaria dilagante. A parlare sono i numeri, impressionanti, di questa catastrofe senza fine che coinvolge circa 14 milioni di persone, ossia più di un quarto della popolazione sudanese. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il genocidio in Sudan di cui non parla nessuno