Il Garante per l’infanzia non ha poteri per indagare sui bambini allontanati

Marina Terragni, che guida l’organismo: «Posso esprimere solo auspici, ricevo molte segnalazioni su diritti dei più piccoli non rispettati. Non riesco ad avere atti di un processo. Ho chiesto almeno delle facoltà ispettive». Mamma Giovanna, nome di fantasia, può solo sperare di avere notizie sulla salute del figlio Marco, 9 anni, operato un mese fa per un medulloblastoma, tumore primario del sistema nervoso centrale a crescita rapida. Ha chiesto di vederlo «ma dai servizi sociali non arriva risposta. Continuo ad avere diritto unicamente a incontri in modalità protetta, come con l’altro figlio Luca di 10 anni, secondo quanto ha disposto un anno fa la Corte di appello di Venezia che mi ha tolto la potestà genitoriale». 🔗 Leggi su Laverita.info

