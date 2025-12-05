Il funerale del Metaverso è appena iniziato | così Zuckerberg abbandona la sua terra promessa
Il grande progetto di Mark Zuckerberg si ridimensiona. Reality Labs vedrà una riduzione dei fondi del 25-30% già a partire dal prossimo anno dopo perdite miliardarie e una piattaforma rimasta quasi deserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il mio funerale, tra mille anni, si farà allo Stadio Pietrangeli. C’è ampio parcheggio e tremila posti a sedere, mi dispiacerà non poter assistere per vedere chi viene e chi no. Se piove rimandiamo. La bara uscirà dal sottopassaggio, la musica devo ancora scegli - facebook.com Vai su Facebook
Il funerale del Metaverso è appena iniziato: così Zuckerberg abbandona la sua terra promessa - 30% già a partire dal prossimo anno dopo perdite ... Lo riporta fanpage.it