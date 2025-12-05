Il fratello di Tatiana Tramacere | Non vogliamo stressarla ha bisogno della famiglia

Lecce, 5 dicembre 2025 – Dopo l’angoscia la ritrovata serenità. Vladimir Tramacere, fratello di Tatiana, la giovane 27enne ritrovata ieri sera viva a 10 giorni dalla scomparsa, tira un sospiro di sollievo, anche se ora la priorità è pensare alla salute di sua sorella e a non “stressarla”. "Oggi ci siamo svegliati con un sorriso. Come ha detto mio padre ieri è stato un regalo di Natale anticipato. Tatiana sta riposando, sta bene. Ha bisogno della vicinanza della famiglia", ha detto stamattina Vladimir vicino alla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce. "Non vogliamo stressarla", ha aggiunto rispondendo a una domanda sui motivi dell'allontanamento della ragazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il fratello di Tatiana Tramacere: “Non vogliamo stressarla, ha bisogno della famiglia”

