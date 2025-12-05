il forum risk management torna ad arezzo nel 2026

Arezzo, 5 dicembre 2025 – “Fare sistema per far sì che un evento così grosso come il Forum Risk Management sia compatibile con le capacità logistiche e organizzative di Arezzo. È l'appello che Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management, ha rivolto alle Istituzioni locali e nazionali, oggi nel corso di una conferenza stampa, annunciando che la 21a edizione del Forum Risk Management in Sanità si terrà ad Arezzo, dal 24 al 27 novembre 2026. “Sul fronte dei trasporti - ha detto Giannotti - i collegamenti sia verso sud che verso nord non facilitano la possibilità di accedere facilmente ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

