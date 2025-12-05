Il finanziere della Grande Scommessa contro Tesla | è sopravvalutata
L’uomo che ha “previsto” la crisi del 2008 ha un nuovo big nel mirino, ed è l’azienda del magnate più ricco del mondo. Michael Burry, il finanziere il cui intuito ha ispirato la storia del celebre libro e film “La grande scommessa”, ha infatti detto che a suo avviso le azioni di Tesla sono estremamente sopravvalutate a causa dell’impatto economico del maxi-piano di retribuzione votato a ottobre dal gruppo di Austin, che potrebbe trasferire in prospettiva al patron Elon Musk fino a 1.000 miliardi di dollari di risorse. Musk svuoterà Tesla?. Secondo quanto scritto sul suo Substack, Burry prevede che le dispendiose richieste di Musk possano costare a Tesla fino al 3,6% medio della sua capitalizzazione ogni anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondisci con queste news
Oggi Alessandro corona il suo grande sogno: dopo aver già conquistato il traguardo di Allievo Finanziere, ha superato con determinazione anche il concorso da Maresciallo della Guardia di Finanza. Venuto da Isernia con fiducia, coraggio e una forza d’animo - facebook.com Vai su Facebook
Il patrimonio di Michael Burry, il vincitore de “La Grande Scommessa” che oggi va contro l’AI - Michael Burry è uno degli investitori più famosi di sempre: ecco quanto ha guadagnato con la previsione della recessione del 2008 e il patrimonio attuale ... Come scrive money.it
Chiude il fondo de 'La grande scommessa', timori della bolla - Michael Burry, il finanziere celebre per aver previsto il crollo del mercato immobiliare Usa prima della crisi dei mutui subprime, sta chiudendo il suo hedge fund dopo aver a ... Lo riporta msn.com
Michael Burry, l’uomo della «Grande scommessa» sui subprime, chiude il suo fondo: «Non capisco più il mercato» - Michael Burry, alias Cassandra Unchained su X, ha deciso di chiudere il suo fondo di investimento Scion: «Non capisco più ... Si legge su corriere.it
Regno Unito, il finanziere Raffaele Mincione fa causa per frode commerciale contro il Vaticano - britannico contro il Segretariato di Stato della Santa Sede, a seguito della vicenda immobiliare per la proprietà di Sloane Avenue a ... Come scrive milanofinanza.it