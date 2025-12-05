Il finanziere della Grande Scommessa contro Tesla | è sopravvalutata

L’uomo che ha “previsto” la crisi del 2008 ha un nuovo big nel mirino, ed è l’azienda del magnate più ricco del mondo. Michael Burry, il finanziere il cui intuito ha ispirato la storia del celebre libro e film “La grande scommessa”, ha infatti detto che a suo avviso le azioni di Tesla sono estremamente sopravvalutate a causa dell’impatto economico del maxi-piano di retribuzione votato a ottobre dal gruppo di Austin, che potrebbe trasferire in prospettiva al patron Elon Musk fino a 1.000 miliardi di dollari di risorse. Musk svuoterà Tesla?. Secondo quanto scritto sul suo Substack, Burry prevede che le dispendiose richieste di Musk possano costare a Tesla fino al 3,6% medio della sua capitalizzazione ogni anno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

