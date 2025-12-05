Il film di Peaky Blinders ha una data di uscita e un poster iconico quanto il titolo

Gqitalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre anni senza la banda di Thomas Shelby, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino. Tra noi e il film di Peaky Blinders lo spazio si è ridotto! Finalmente c'è una data di uscita (il 20 marzo 2026, segniamocelo sul calendario! ) e un poster che conferma una volta per tutte il suo titolo ( The Immortal Man ), con uno scatto più iconico che mai del Thomas Shelby di Cillian Murphy a cavallo che meriterebbe di diventare una statua equestre da piazzare in una piazza importante. . 🔗 Leggi su Gqitalia.it

il film di peaky blinders ha una data di uscita e un poster iconico quanto il titolo

© Gqitalia.it - Il film di Peaky Blinders ha una data di uscita e un poster iconico quanto il titolo

Altre letture consigliate

film peaky blinders haPeaky Blinders: The Immortal Man, la data di uscita del nuovo film dei Peaky Blinders - Netflix annuncia la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile ... Riporta ciakmagazine.it

film peaky blinders haPeaky Blinders: The Immortal Man, con il primo poster, Netflix annuncia la data di uscita del film con Cillian Murphy - Netflix annuncia ufficialmente la data di uscita del film che continuerà la pluripremiata saga della famiglia Shelby: Peaky Blinders: The Immortal Man sarà disponibile solo su Netflix dal 20 marzo 202 ... Secondo comingsoon.it

film peaky blinders haPeaky Blinders: svelata la data d’uscita del film conclusivo - La saga dei Peaky Blinders torna finalmente sul grande schermo con un lungometraggio che segna il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo iconico di Tommy Shelby. Riporta lascimmiapensa.com

film peaky blinders haTommy Shelby è tornato! Ecco il primo sguardo al nuovo film di Peaky Blinders [FOTO] - Cillian Murphy torna in un nuovo capitolo cinematografico di Peaky Blinders: ecco il primo sguardo a The Immortal Man, in arrivo nel 2026. Da bestmovie.it

film peaky blinders haPeaky Blinders: The Immortal Man, ecco Tommy Shelby nella prima promo art - Netflix ha svelato il teaser di Peaky Blinders: The Immortal Man, ... Si legge su cinefilos.it

film peaky blinders haPeaky Blinders, il film arriverà a marzo su Netflix e in sala - Netflix ha svelato il teaser di “The Immortal Man”, il prossimo film di Peaky ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Film Peaky Blinders Ha