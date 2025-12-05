Il film di Peaky Blinders ha una data di uscita e un poster iconico quanto il titolo
Dopo tre anni senza la banda di Thomas Shelby, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino. Tra noi e il film di Peaky Blinders lo spazio si è ridotto! Finalmente c'è una data di uscita (il 20 marzo 2026, segniamocelo sul calendario! ) e un poster che conferma una volta per tutte il suo titolo ( The Immortal Man ), con uno scatto più iconico che mai del Thomas Shelby di Cillian Murphy a cavallo che meriterebbe di diventare una statua equestre da piazzare in una piazza importante. . 🔗 Leggi su Gqitalia.it
The legendary gypsy gangster Tommy Shelby returns in Peaky Blinders: The Immortal Man. In select cinemas 6 March and on Netflix 20 March 2026. Vai su X
