Il feudo accademico | genealogie bilanci e postini coraggiosi

Leggere il “Metodo Cuzzocrea” e subito dopo i bilanci dell’Università di Messina è un esercizio quasi antropologico: si spalanca la porta su un sistema che si riproduce più per genealogia che per merito. Con 25.298 studenti, un budget di 347 milioni e 2,2 milioni di rimborsi contestati all’ex. 🔗 Leggi su Messinatoday.it