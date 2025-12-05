Il femminicidio di Ancona il marito va in carcere | L’impiccagione solo una messinscena

Repubblica.it | 5 dic 2025

È accusato di aver ucciso la moglie con calci, pugni ma anche ferite mortali provocate da un tubo in ferro adesso sotto esame.

il femminicidio di ancona il marito va in carcere l8217impiccagione solo una messinscena

© Repubblica.it - Il femminicidio di Ancona, il marito va in carcere: “L’impiccagione solo una messinscena”

