il falegname matteo casapieri vince il premio cleto dini

Un premio importante che celebra il valore dell’artigianato e che arriva anche in Valdera. Segnatamente a Capannoli. In occasione della Festa regionale del Socio Confartigianato Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), che si è svolta nei giorni scorsi al Museo Pecci di Prato, è stato assegnato il prestigioso premio "Cleto Dini", riconoscimento dedicato alla memoria del cofondatore e storico presidente di Anap Confartigianato Toscana. Per la provincia di Pisa il premio è stato conferito a Matteo Casapieri, titolare della falegnameria Legni Antichi di Capannoli, realtà artigiana d’eccellenza specializzata nel restauro del mobile, negli infissi e nell’arredo su misura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

