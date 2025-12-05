Il falegname Matteo Casapieri vince il premio Cleto Dini
Un premio importante che celebra il valore dell’artigianato e che arriva anche in Valdera. Segnatamente a Capannoli. In occasione della Festa regionale del Socio Confartigianato Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), che si è svolta nei giorni scorsi al Museo Pecci di Prato, è stato assegnato il prestigioso premio "Cleto Dini", riconoscimento dedicato alla memoria del cofondatore e storico presidente di Anap Confartigianato Toscana. Per la provincia di Pisa il premio è stato conferito a Matteo Casapieri, titolare della falegnameria Legni Antichi di Capannoli, realtà artigiana d’eccellenza specializzata nel restauro del mobile, negli infissi e nell’arredo su misura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Anni '70 - ?Matteo Notarangelo, "Sfascia Chemò," (sfascia comò) nella sua bottega nel cortile di Via Ospedale Orsini. ?Foto di Nicola De Feudis. Foto d'epoca trasformata a colori. "Se questa foto ti ha riportato indietro nel tempo, segui la pagina per vedere altr - facebook.com Vai su Facebook
Il falegname Matteo Casapieri vince il premio Cleto Dini - Un premio importante che celebra il valore dell’artigianato e che arriva anche in Valdera. Da lanazione.it