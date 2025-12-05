Non siamo stati gli unici a dare la notizia del decesso di Tatiana, poi smentita nell’arco di minuti, con tanto di colpo di scena finale. E già qui si potrebbe aprire una lunga parentesi. Ma, per ora, soprassediamo.Non sono iscritto al partito del mal comune mezzo gaudio, quindi andrò dritto al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Il dovere e l’onestà di scusarsi per un errore, oltre la necessità di capire da dove arrivi