il dopo calcinaro tra civici e partiti

Le elezioni regionali di settembre sono state una sorta di prova generale per le comunali a Fermo, dove si vota a primavera 2026. La candidatura del sindaco Paolo Calcinaro (foto) per la Regione aveva anche lo scopo di misurare la sua forza in città e il plebiscito ottenuto ha di fatto segnato la strada. L’erede naturale di Calcinaro sembra l’assessore alla cultura Alberto Maria Scarfini, l’idea è quella di non abbandonare la strada dell’ autonomia dai partiti. Ma i partiti ci sono e vogliono farsi sentire, a partire da Fratelli d’Italia che ha in consiglio due esponenti, Luigi Rocchi e Gianluca Tulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

