Il dopo Calcinaro tra civici e partiti
Le elezioni regionali di settembre sono state una sorta di prova generale per le comunali a Fermo, dove si vota a primavera 2026. La candidatura del sindaco Paolo Calcinaro (foto) per la Regione aveva anche lo scopo di misurare la sua forza in città e il plebiscito ottenuto ha di fatto segnato la strada. L’erede naturale di Calcinaro sembra l’assessore alla cultura Alberto Maria Scarfini, l’idea è quella di non abbandonare la strada dell’ autonomia dai partiti. Ma i partiti ci sono e vogliono farsi sentire, a partire da Fratelli d’Italia che ha in consiglio due esponenti, Luigi Rocchi e Gianluca Tulli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro ha fatto visita ieri al Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico, a Osimo (AN). A dare il benvenuto il Presidente Rossano Bartoli, insieme al Direttore General - facebook.com Vai su Facebook