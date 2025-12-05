Il Donbass è nostro Il punto fermo di Putin dentro il sud globale

Cms.ilmanifesto.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Anchorage (Alaska) a Nuova Delhi Vladimir Putin cavalca l’onda di quella che sembra essere a tutti gli effetti una riabilitazione internazionale, perlomeno a livello di immagine. Dopo aver “incassato” . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il donbass 232 nostro il punto fermo di putin dentro il sud globale

© Cms.ilmanifesto.it - «Il Donbass è nostro». Il punto fermo di Putin dentro il sud globale

Altre letture consigliate

“Il Donbass sia una zona di convivenza”. Il punto che manca in ogni piano di pace - 29: Le parti in conflitto si impegnano a fare dei territori contesi nel Donbass una “zona culturale nonviolenta” per sperimentare pratiche quotidiane di giustizia riparativa, riconciliazione ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Donbass 232 Nostro Punto