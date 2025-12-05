Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta | Sono crollata

“A un certo punto sono crollata”, Martina Colombari racconta il suo dolore per il figlio Achille Costacurta che si è lasciato finalmente alle spalle un passato difficile, segnato da diversi TSO, ricoveri e l’uso di droghe. A salvarlo sono state le cure ricevute in Ticino, la sua forza di volontà e l’amore dei genitori che non l’hanno mai abbandonato. Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille. Appena un mese fa Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha deciso di raccontare la sua storia nel podcast One More Time. “Io e mio marito abbiamo rispettato la sua scelta di raccontarsi con verità – ha svelato la conduttrice e attrice al settimanale Gente -. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta: “Sono crollata”

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel suo racconto, Martina Colombari ripercorre uno dei capitoli più delicati della sua vita, un momento in cui forza e fragilità si sono intrecciate fino a metterla alla prova. Parlando delle difficoltà affrontate dal figlio Achille, l’attrice confida quanto quel dolore l’ab - facebook.com Vai su Facebook

Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta: “Sono crollata” - Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta e il ricordo di quei giorni difficili: “Sono crollata” ... Segnala dilei.it

Il dolore più grande di Martina Colombari: "A un certo punto sono crollata. Ricordo tutto, avrei voluto soffrire al posto di mio figlio Achille" - Martina Colombari, classe 1975, attrice, ex Miss Italia e ora le concorrenti più amate di Ballando con le Stelle. Da today.it

Martina Colombari: “La vita mi ha dato uno schiaffo e sono crollata. Avrei voluto soffrire al posto di mio figlio” - Martina Colombari ha imparato a sue spese che bisogna abbracciare la propria vulnerabilità. Secondo fanpage.it

La straziante storia di Martina Colombari e il disturbo del figlio Achille: che cos’è l’ADHD e perché oggi se ne parla tanto - Martina Colombari e la struggente storia di suo figlio Achille, che ha lottato con l'ADHD, dipendenze e crisi personali. Riporta greenme.it

La storia di Achille Costacurta: cosa è successo al figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta - La storia di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta: dall'arresto a 15 anni al tentato suicidio, dai 7 TSO alla serenità ritrovata ... Riporta fanpage.it

Martina Colombari si apre sui problemi del figlio Achille: dalla diagnosi di ADHD al tentato suicidio - Martina Colombari ripercorre durante la recente ospitata a Belve i problemi del figlio Achille, tra dipendenze e la diagnosi di ADHA. Si legge su milano.cityrumors.it