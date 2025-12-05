Il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una prova | cosa cambia

Scoppia la guerra tra consulenti, ma la svolta nel caso Garlasco è cristallizzata. Perché la perizia della genetista Denise Albani rappresenta uno spartiacque nell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è da dieci anni in carcere Alberto Stasi e oggi è sotto accusa Andrea Sempio. È proprio all'aplotipo Y del 37enne indagato che il perito del giudice, in incidente probatorio, attribuisce un match «moderatamente forteforte e moderato» con il cromosoma Y di Ignoto 1, quel Dna rilevato sulle unghie del mignolo della mano destra e del pollice della mano sinistra della vittima, già isolato nel 2014 nel processo bis finito con la condanna di Stasi e bollato come «degradato» dall'allora perito Francesco De Stefano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una "prova": cosa cambia

