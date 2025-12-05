Il disordine i piatti sporchi e i mozziconi di sigaretta | ecco il minuscolo appartamento dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni – Il video
I piatti e le pentole accumulati nel lavandino, come se nessuno se ne curasse da giorni. I mozziconi di sigaretta appoggiati in un portacenere, lasciato sul tavolino di una cucina minuscola e stretta. In fondo alla cucina un piccolo bagno, anche questo disordinato. Dall’altra parte un piccolo salotto con letto ancora disfatto, una scrivania su cui sono ammonticchiati fogli di diverso genere e un divano usato come stendino. Dentro questo piccolo appartamento di circa 50 metri quadri, stando larghi, Tatiana Tramacere si è nascosta con l’amico intimo Dragos Ioan Gheormescu per 11 giorni, prima di essere ritrovata dai carabinieri nella serata di giovedì 4 novembre. 🔗 Leggi su Open.online
