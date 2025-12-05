Il discorso di Mario Delpini | Milano appetibile per chi ha denaro da riciclare Troppi giovani trasformano la paura in aggressione

“Nella capitale finanziaria, come viene definita Milano, si riconoscono i peccati capitali della finanza, intesa come l’astuzia di far soldi con i soldi. Il capitalismo malato è a servizio dell’individualismo e ignora la funzione sociale e la responsabilità morale della finanza”. Sono le parole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

discorso mario delpini milanoSant’Ambrogio, Discorso alla Città 2025: diretta video Rai 3/ Arcivescovo Delpini: “Milano e la casa comune” - Discorso alla Città di Milano per Sant'Ambrogio: oggi 5 dicembre 2025 la celebrazione con l'arcivescovo Delpini. Come scrive ilsussidiario.net

discorso mario delpini milanoDiocesi: Mons. Delpini (Milano), “quelli che si fanno avanti con l’invincibile desiderio di bene” - (Milano) “Di fronte alle crepe che minacciano la stabilità della casa comune, si fanno avanti quelli che dichiarano di voler mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo. Riporta agensir.it

discorso mario delpini milanoDiocesi: Milano, venerdì Discorso alla città di mons. Delpini. “Casa comune, responsabilità condivisa” - “Ma essa non cadde – La casa comune, responsabilità condivisa”: è il titolo del tradizionale “Discorso alla città e alla diocesi” che, venerdì 5 dicembre, alle 18, l’arcivescovo di Milano, mons. Si legge su agensir.it

discorso mario delpini milanoIl monito di Delpini su carceri e sanità: "Costituzione tradita" - L'arcivescovo nel messaggio durante il discorso alla città (in onda in diretta su Raitre, nello speciale della Tgr Lombardia). Da rainews.it

discorso mario delpini milanoMilano, l'arcivescovo Delpini: «A Milano troppo spesso la casa è usata per fare soldi. Sembra che la città non voglia i cittadini» - L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha pronunciato il Discorso alla città e alla Diocesi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Secondo milano.corriere.it

discorso mario delpini milanoArcivescovo di Milano: 'Il denaro sporco con il suo fetore invade la città' - Nel discorso alla città in occasione del patrono di Sant'Ambrogio l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, fa un'aspra critica del capitalismo individualista. Come scrive ansa.it

