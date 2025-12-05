Il discorso di Mario Delpini | Milano appetibile per chi ha denaro da riciclare Troppi giovani trasformano la paura in aggressione

“Nella capitale finanziaria, come viene definita Milano, si riconoscono i peccati capitali della finanza, intesa come l’astuzia di far soldi con i soldi. Il capitalismo malato è a servizio dell’individualismo e ignora la funzione sociale e la responsabilità morale della finanza”. Sono le parole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il discorso di Mario Draghi sull’intelligenza artificiale al Politecnico di Milano è importante perché invita tutti, in primo luogo i decisori politici in Europa e in Italia, ad adottare una visione più ampia su questo tema cruciale. Il commento di Roberto Grandinetti - facebook.com Vai su Facebook

Milano, venerdì 5 dicembre l’Arcivescovo Mario Delpini pronuncia il discorso alla città e alla diocesi nella Basilica di Sant'Ambrogio Vai su X

Sant’Ambrogio, Discorso alla Città 2025: diretta video Rai 3/ Arcivescovo Delpini: “Milano e la casa comune” - Discorso alla Città di Milano per Sant'Ambrogio: oggi 5 dicembre 2025 la celebrazione con l'arcivescovo Delpini. Come scrive ilsussidiario.net

Diocesi: Mons. Delpini (Milano), “quelli che si fanno avanti con l’invincibile desiderio di bene” - (Milano) “Di fronte alle crepe che minacciano la stabilità della casa comune, si fanno avanti quelli che dichiarano di voler mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo. Riporta agensir.it

Diocesi: Milano, venerdì Discorso alla città di mons. Delpini. “Casa comune, responsabilità condivisa” - “Ma essa non cadde – La casa comune, responsabilità condivisa”: è il titolo del tradizionale “Discorso alla città e alla diocesi” che, venerdì 5 dicembre, alle 18, l’arcivescovo di Milano, mons. Si legge su agensir.it

Il monito di Delpini su carceri e sanità: "Costituzione tradita" - L'arcivescovo nel messaggio durante il discorso alla città (in onda in diretta su Raitre, nello speciale della Tgr Lombardia). Da rainews.it

Milano, l'arcivescovo Delpini: «A Milano troppo spesso la casa è usata per fare soldi. Sembra che la città non voglia i cittadini» - L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha pronunciato il Discorso alla città e alla Diocesi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Secondo milano.corriere.it

Arcivescovo di Milano: 'Il denaro sporco con il suo fetore invade la città' - Nel discorso alla città in occasione del patrono di Sant'Ambrogio l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, fa un'aspra critica del capitalismo individualista. Come scrive ansa.it