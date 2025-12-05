Il disastro degli esami filtro a Medicina dimostra che questo metodo è sbagliato
La riforma dell’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria in vigore da quest’anno si sta dimostrando disastrosa, come peraltro era stato previsto da tutti gli organi accademici, inclusa la Conferenza dei Rettori e il Consiglio Universitario Nazionale. La legge conteneva un tale numero di errori di prospettiva, incongruità e difetti, che non è possibile analizzarli tutti in un solo post; in questo post mi limito ad analizzare i difetti progettuali della prova di esame. Non considererò minimamente le violazioni delle norme, la pubblicazione dei quesiti in rete, etc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Esami a Medicina, valanga di bocciati Gli ammessi potrebbero essere meno dei posti disponibili. Pioggia di critiche: "Un disastro annunciato" - facebook.com Vai su Facebook
Disastro al test di Medicina, Torino meglio della media ma i promossi in fisica sono solo il 15% - Percentuali di sufficienti molto basse anche per gli esami di biologia e chimica. Secondo torino.repubblica.it
Semestre filtro a Medicina: valanga di bocciati al primo esame. Scoglio Fisica per 9 candidati su 10. Rischio concreto di posti vuoti - Semestre filtro a Medicina: valanga di bocciati al primo esame. Da nursetimes.org
Semestre filtro di Medicina: bocciature record e rischio posti vacanti - Semestre filtro di Medicina: bocciature record e sufficienze a Fisica al di sotto del 10%. Riporta nurse24.it
Medicina, a Bari risultati flop dopo il semestre filtro - Sono stati pubblicati nella giornata di mercoledì i risultati della prima sessione di esami del semestre filtro di Medicina. Segnala quotidianodipuglia.it
Università: D’Attorre (PD), prove ammissione Medicina confermano disastro riforma governo - Università: D’Attorre (PD), prove ammissione Medicina confermano disastro riforma governo “I dati della prova di ammissione a Medicina, che gli atenei stanno pubblicando, confermano il disastro del co ... Scrive partitodemocratico.it
Il semestre filtro di Medicina, il boom di bocciati e il “limbo” degli studenti - Dai dati non ufficiali trapela appena un 20% di promossi, Fisica lo scoglio maggiore. Segnala avvenire.it