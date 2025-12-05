Il direttore del programma di Emergency in Sudan Matteo D’Alonzo a TPI | Si combatte di casa in casa persino tra familiari E anche con i droni

«Il Sudan è un Paese piegato dalla guerra con 30 milioni di persone in necessità di aiuto umanitario e 12 milioni di sfollati interni. Il 50 per cento di questi sono bambini». A raccontarlo direttamente da lì a TPI è Matteo D’Alonzo, direttore del programma di Emergency nel Paese, uno dei più grandi d’Africa dove da due anni e mezzo imperversa la guerra che – nel silenzio quasi generale – sta causando migliaia di civili uccisi, milioni di sfollati e rifugiati all’estero e indicibili atrocità perpetrate per motivi etnici in Darfur. Lei è sul campo da diverso tempo. Qual è la situazione in Sudan? «Adesso siamo a due anni e mezzo di guerra. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il direttore del programma di Emergency in Sudan, Matteo D’Alonzo, a TPI: “Si combatte di casa in casa, persino tra familiari. E anche con i droni”

Argomenti simili trattati di recente

Il nostro direttore, @matteo_bonavolonta1, ci tiene ad invitare tutti voi all’evento che si terrà martedì 9 dicembre, dalle ore 20:30, presso Cinema delle Province Subito di seguito trovate il programma della serata… Il nostro direttore fa parte dello staff e, soprat - facebook.com Vai su Facebook

Il direttore del programma di Emergency in Sudan, Matteo D’Alonzo, a TPI: “Si combatte di casa in casa, persino tra familiari. E anche con i droni” - “In 30 milioni hanno bisogno di assistenza e 12 milioni sono sfollati. Da tpi.it

Sudan: una nazione sull’orlo del baratro - RSI analizza la crisi con esperti, tra violenze etniche e interessi geopolitici. Riporta rsi.ch

Guerra in Sudan, Emergency: “Combattimenti sempre più vicini ma restare è un dovere" - Da due anni l’esercito sudanese e le Forze di Supporto Rapido combattono per il controllo del Paese, causando quella che l’Onu definisce “la più grave crisi di sfollati al mondo”. Lo riporta tg24.sky.it

Emergency in Sudan denuncia: “Violenze, esecuzioni e saccheggi” - Anche nella capitale Khartoum che ad aprile era stata riconquistata dall’esercito governativo (SAF) la situazione resta tesa. Si legge su iodonna.it

Sudan: Emergency, “si intensificano i combattimenti e aumentano i disagi e i bisogni della popolazione” - A quasi due anni dall’inizio del conflitto in Sudan l’attività di Emergency prosegue tra le dirette conseguenze di una guerra che non accenna a concludersi, ma anzi si intensifica, e bisogni crescenti ... Si legge su agensir.it

Emergency dal Sudan: "Violenze, esecuzioni e saccheggi" - Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, c'è grande preoccupazione per le oltre 260 mila persone ... Si legge su notizie.tiscali.it