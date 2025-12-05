Il dibattito sulla leadership Schlein | troveremo un modo Ma è lite sull’antisemitismo

"A disposizione" per candidarsi premier, dichiara la segretaria dem Elly Schlein. "Ma la modalità con cui sceglieremo la individueremo insieme al resto della coalizione – spiega –. O faremo un accordo come fa il centrodestra per chi prende un voto in più, oppure ci saranno primarie di coalizione e sono disponibile a correre anche io, ovviamente". A dieci giorni dall’Assemblea nazionale del partito in programma all’Auditorium Antonianum di Roma la segretaria del Pd derubrica così il nodo della premiership che agita soprattutto le aspirazioni dell’alleato pentastellato Giuseppe Conte. All’Antonianum non sarà perciò votata nessuna modifica statutaria per indicare nella segretaria la candidata unica e sola, quale in effetti sarà in forza del consolidato consenso nel partito e in assenza di reali alternative a parte l’ex premier 5 Stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

