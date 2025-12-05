Il dibattito politico FdI apre alla vendita Poi subito il dietrofront

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito politico e normativo sulla cannabis light o sativa, continua a tenere banco a suon di aperture e chiusure. Ecco, quindi, la falsa partenza di FdI che, ieri, ha prima aperto alla vendita della cannabis light - a basso contenuto di Thc ovviamente - con un emendamento alla manovra; per poi in serata richiudersi nuovamente a riccio sulle care e vecchie posizioni: l’emendamento verrà ritirato. Nella correzione alla Legge di bilancio, a firma del senatore Matteo Gelmetti, FdI aveva inizialmente previsto di estendere la legge sulla canapa del 2016 - che consente la coltivazione e l’impiego solo a scopi agricoli, energetici o cosmetici - anche alle "infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi" per uso "da fumo o da inalazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

