Il Demanio concede i suoi gioielli sul piatto una torre di avvistamento a Pollina e una casina di caccia a Boccadifalco

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia del Demanio apre i bandi per due beni statali che si trovano tra Palermo e provincia. Si tratta di Fondo Pisani e Casina dell'Orologio, che si trovano in città, a Boccadifalco, e di Torre Conche, nota anche come Pietra della Nave, a ridosso della Statale 113, nel territorio di Finale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

