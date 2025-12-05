Il Demanio concede i suoi gioielli sul piatto una torre di avvistamento a Pollina e una casina di caccia a Boccadifalco

L’Agenzia del Demanio apre i bandi per due beni statali che si trovano tra Palermo e provincia. Si tratta di Fondo Pisani e Casina dell'Orologio, che si trovano in città, a Boccadifalco, e di Torre Conche, nota anche come Pietra della Nave, a ridosso della Statale 113, nel territorio di Finale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

Pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio il bando di concessione di valorizzazione rivolto a imprenditori e enti del terzo settore per lo storico palazzo tra via Carducci e via Roma a Piacenza - facebook.com Vai su Facebook

Sentenza CdS 14/10/25: le opere non amovibili su demanio marittimo passano ipso jure allo Stato alla scadenza della concessione. Non serve altro atto. gdc.ancidigitale.it/opere-sui-beni… Vai su X

Il Demanio concede all'associazione "Poveglia per tutti" l'isola in Laguna Sud - La gioia dei 1600 soci di "Poveglia per tutti" attraversa il tempo: fedelissimi fin dall'asta del 2014 e iscritti strada facendo, a condividere la battaglia decennale perché ... Si legge su rainews.it