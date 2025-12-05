Il DDL Delrio smentito dagli stessi ebrei ortodossi | Israele tradisce la Torah i suoi atti bellicosi sono contrari alla nostra legge divina

Una dichiarazione rabbinica del 1967 smonta la trappola dell'IHRA: l'antisionismo non è antisemitismo, è tradizione ebraica millenaria Mentre un gruppetto di senatori PD presenta il controverso DDL Delrio (smentito dal capogruppo Boccia come iniziativa parlamentare di partito) che adotta la d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il “DDL Delrio” smentito dagli stessi ebrei ortodossi: "Israele tradisce la Torah, i suoi atti bellicosi sono contrari alla nostra legge divina"

