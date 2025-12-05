' Il cuore ribelle di Carmen' in scena a Mola di Bari

L’ardente e sfrontata sigaraia corteggiata da tutti, iconica figura femminile di una delle opere liriche più rappresentate al mondo, è al centro dell’omaggio che l’Orchestra Suoni del Sud propone nel 150esimo anniversario della morte di Georges Bizet con lo spettacolo «Il cuore ribelle di Carmen». 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - 'Il cuore ribelle di Carmen' in scena a Mola di Bari

