Il cuore dei vigili del fuoco | Il ricavato del calendario sarà devoluto all’Anffass

di Laura Valdesi SIENA "Sono figlio di un vigile del fuoco. Ricordo quando il babbo veniva chiamato durante la notte, mamma era in ansia. Tornava con quegli stivaloni sporchi di fango. Che Dio vi aiuti ad affrontare il vostro lavoro quotidiano, quante persone potete aiutare. Siete come ministri di speranza", spiega don Roberto durante la messa per Santa Barbara, patrona dei pompieri. "Cosa intendo? Che quando i cittadini sentono la sirena dei vostri automezzi inizia la speranza, siete un volto amico che li sorregge", aggiunge il sacerdote nella chiesa di San Martino dove si è svolta la cerimonia religiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cuore dei vigili del fuoco: "Il ricavato del calendario sarà devoluto all’Anffass"

