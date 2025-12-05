Il corallo arancione torna nel mare di Bagnoli dopo decenni nonostante l'inquinamento

Dopo decenni, il corallo arancione è tornato a Bagnoli, per anni inquinata dall'Italsider: a dimostrarlo una ricerca dell'Università del Salento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grazie a un'operazione di restauro dell'ecosistema marino, il corallo arancione endemico del Mediterraneo (Astroides calycularis) è tornato

RESTAURO DEGLI ECOSISTEMI MARINI: IL CORALLO ARANCIONE TORNA A BAGNOLI - Restauro degli ecosistemi marini: la madrepora arancione del Mediterraneo Astroides calycularis torna a vivere a Bagnoli

Il corallo arancione torna (e cresce)nel Golfo di Napoli - Coroglio, 88 colonie di madrepora arancione: a distanza di 4 anni un terzo delle stesse è sopravv

Grazie a un'operazione di restauro dell'ecosistema marino, il corallo arancione endemico del Mediterraneo (Astroides calycularis) è tornato a vivere nei fondali di Bagnoli

Per la prima volta l'Astroides calycularis è tornata a crescere e riprodursi a Bagnoli.