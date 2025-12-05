Il corallo arancione torna nel mare di Bagnoli dopo decenni nonostante l'inquinamento

Fanpage.it | 5 dic 2025

Dopo decenni, il corallo arancione è tornato a Bagnoli, per anni inquinata dall'Italsider: a dimostrarlo una ricerca dell'Università del Salento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

