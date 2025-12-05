Il comune rinuncia a 600mila euro del Pnrr e dice addio all' asilo

A Cogliate, il nuovo asilo in via De Gasperi non si farà. Anche se sono stati già spesi migliaia di euro per la progettazione. Dell’asilo resta solo un cantiere, che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 marzo 2026, ma che, almeno per ora, non partirà.L'amministrazione comunale guidata da Andrea. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

