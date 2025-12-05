Il Comune di Pontedellolio rinuncia alla sua guardia medica e vira sul Punto Verde

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la strategia del Comune di Pontedellolio sulla sanità. Nel 2026 non ci sarà più la guardia medica privata, ma si vira su un accordo con la clinica “San Giacomo”. Fino ad oggi, nella sede della Pubblica Assistenza Valnure di via Parri, nel paese della Valnure, al sabato, alla domenica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

il comune di pontedellolio rinuncia alla sua guardia medica e vira sul punto verde

© Ilpiacenza.it - Il Comune di Pontedellolio rinuncia alla “sua” guardia medica e vira sul “Punto Verde”

Contenuti che potrebbero interessarti

comune pontedellolio rinuncia suaIl Comune di Pontedellolio rinuncia alla “sua” guardia medica e vira sul “Punto Verde” - L’Amministrazione taglia il servizio che ha contrassegnato gli ultimi due anni e sigla un accordo con la clinica “San Giacomo”. Scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Pontedellolio Rinuncia Sua