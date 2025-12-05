Il comune di Monza verso l' approvazione del bilancio 2026 | Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe

Non ci sarebbe nessun aumento di tasse in arrivo né di tariffe per i cittadini di Monza. È quanto emerso dal consiglio comunale di ieri, giovedì 4 dicembre, a proposito del nuovo bilancio per il 2026 da 351 milioni e 79.892,14 euro che - dopo l'approvazione della giunta - sarà sottoposto ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

