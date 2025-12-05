Il Comune cerca sponsor privati per la manutenzione del verde pubblico

Il Comune cerca sponsor per il verde pubblico.È stato pubblicato un avviso pubblico per cercare soggetti privati esterni all'amministrazione comunale (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini) anche in forma associata, che vogliano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

ENEGO: MALGA MARCESINA DI SOPRA CERCA UN NUOVO CONDUTTORE Il Comune di Enego ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in concessione della Malga Comunale Marcesina di Sopra. Scadenza il 17 dicembre L'ARTICOLO: https://ww - facebook.com Vai su Facebook

Pesaro, il Comune cerca sponsor: «Sostenete i nostri eventi» - PESARO Il mecenatismo culturale come risorsa per la città per il recupero del patrimonio storico senza tagliare fondi ai servizi essenziali per i cittadini. Riporta corriereadriatico.it

Montecatini: privati per curare il verde. Rivoluzione spazi pubblici. Il Comune cerca sponsor - L’obiettivo è migliorare l’immagine di Montecatini ed eliminare il degrado. Scrive lanazione.it

Il Comune cerca sponsor "Regalateci le luminarie" - La situazione sanitaria impone grande attenzione ma l’atmosfera della festa dovrà essere, se possibile, ancor ... Scrive lanazione.it

Sponsor per le rotatorie. Un bando del Comune - Il progetto prevede accordi con i privati che si sobbarcano i costi della cura delle aree verdi nelle rotonde e in cambio possono utilizzare spazi pubblicitari . Secondo msn.com

Il Comune cerca sponsor per la manutenzione del verde pubblico - Con questo avviso, il Comune ribadisce la volontà di promuovere la collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dei beni comuni, chiamando la comunità a un ruolo attivo nella tutela del ... Segnala lavocedinovara.com

Cura del verde. Il Comune cerca sponsor - A Meda, l'iniziativa delle "sponsorizzazioni delle aree verdi" coinvolge cittadini, associazioni e imprese per curare e abbellire spazi verdi pubblici, riducendo i tempi di manutenzione e promuovendo ... ilgiorno.it scrive