Il commercio è in difficoltà occorre intervenire sulla Tari

"Pur esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Jesi nel mantenimento del rigore di bilancio, con particolare attenzione ai capitoli essenziali come il sociale, ribadiamo l’assoluta necessità di introdurre da subito misure concrete a sostegno della piccola e micro impresa. In primis sulla Tari ". Così Confartigianato dopo l’analisi sul bilancio da parte dell’assessore Claudio Cardinali: "Le nostre imprese stanno affrontando un momento particolarmente complesso con una tassazione non più sopportabile - affermano Paolo Longhi e Luca Casagrande (foto), presidente e responsabile Confartigianato Ancona -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

