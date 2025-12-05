Il commercio è in difficoltà occorre intervenire sulla Tari
"Pur esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Jesi nel mantenimento del rigore di bilancio, con particolare attenzione ai capitoli essenziali come il sociale, ribadiamo l’assoluta necessità di introdurre da subito misure concrete a sostegno della piccola e micro impresa. In primis sulla Tari ". Così Confartigianato dopo l’analisi sul bilancio da parte dell’assessore Claudio Cardinali: "Le nostre imprese stanno affrontando un momento particolarmente complesso con una tassazione non più sopportabile - affermano Paolo Longhi e Luca Casagrande (foto), presidente e responsabile Confartigianato Ancona -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Flash mob questa mattina dei commercianti puteolani contro la crisi del bradisismo. La darsena è stata inondata da centinaia di fiori per riaccendere i riflettori sulle difficoltà del commercio cittadino di #Pozzuoli negli ultimi anni segnati dagli eventi sismici. Sull - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina, alla Camera di Commercio di Roma, abbiamo incontrato associazioni di categoria e sindacati per illustrare i nostri emendamenti alla legge di bilancio. Ribadiamo che si tratta di una manovra inutile, esangue, ‘’brutta e senz’anima’’. Lavorerem Vai su X