Il comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna in visita a Rimini
Il comandante della Legione carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di brigata Enrico Scandone, ha effettuato questa mattina una visita al Comando provinciale di Rimini. Ricevuto dal Comandante provinciale colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha incontrato presso la sede di via Dalla Chiesa una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
