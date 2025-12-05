Il cognato | Lo aveva perdonato Pensava fosse davvero cambiato
"Sono arrivato da Norimberga, in Germania, dove vivo, non ho dormito neppure un’ora stanotte. Ho guidato ininterrottamente per oltre 1.100 chilometri. Difficile trovare le parole". A parlare è Feti Behdzeti, accanto allo zio e alla zia della vittima arrivati dall’Aquila. "Lei era brava per noi. L’abbiamo saputo ieri dalla tv" commentano in prossimità della villetta dei coniugi. Sul presunto killer nessun commento. Il cognato Feti Behdzeti commenta: "Lei lo aveva perdonato del tutto. Purtroppo è successo. Speriamo sia l’ultima". L’ultima volta che avete sentito la donna? "Abbiamo sentito Sadjide lunedì (due giorni prima il ritrovamento del cadavere, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
