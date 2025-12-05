Il circolo familiare Valdarno 113 anni all’insegna della comunità

Più di un secolo di vita, per l’esattezza 113 anni. È datata 1912 la più longeva tra le attività storiche della provincia di Varese premiate alle Ville Ponti. È il Circolo familiare Valdarno, situato nell’omonima frazione nel Comune di Albizzate. Un piccolo mondo a sé, come spiega la gerente Paola Broggini, che da 25 anni lavora al circolo. Al suo fianco sul palco, per ritirare il premio, l’ex presidente, rappresentante della vecchia guardia del circolo, e l’attuale, un giovane, nel segno di un ricambio generazionale. "Valdarno è una piccola realtà, una frazione dove praticamente tutto ruota intorno a questo circolo, grazie a uomini e donne di buona volontà che credevano nella comunità di cooperativa e hanno creato il circolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

