Il cioccolato e la sua città L’eleganza è golosa

Buon gusto. Due parole semplici che insieme racchiudono un universo e un’eredità centenaria fatta di sapori e stile. A Perugia questo concetto ha preso forma nella Città del Cioccolato, luogo dove l’amore per il cioccolato e quello per l’eleganza si incontrano, celebrando la visione di una donna. Era il 1901 quando Luisa e Annibale Spagnoli aprirono una confetteria in via Alessi, gettando le basi della Perugina. Oggi, oltre un secolo dopo, quei locali rivivono grazie a un progetto che unisce storia, territorio e innovazione. La Città del Cioccolato, nuovo museo esperienziale dedicato al cacao, e il LAB – Luisa Annibale Base sorgono a pochi passi l’uno dall’altro nel centro di Perugia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cioccolato e la sua città. L’eleganza è golosa

