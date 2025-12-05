Il cinema protagonista del fine settimana con il Fellini Rimini Award 2025

Un fine settimana di cinema con uno dei più apprezzati creativi del nostro tempo, nel nome di uno dei più grandi Maestri di tutti i tempi. Il regista Premio Oscar Alfonso Cuarón, è atteso a Rimini domenica, 7 dicembre, per ricevere il Fellini Rimini Awards 2025, il riconoscimento che torna a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Un grande protagonista del cinema torna al Cineforum Arci Movie che anima il Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, con proiezioni e incontri con registi, attori e altri esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Attesa per Leonardo Di Co - facebook.com Vai su Facebook

Un grande protagonista del cinema italiano illumina Torino: Sergio Castellitto è tra gli ospiti speciali del #TFF43 Nel corso della serata inaugurale al Teatro Regio, riceverà il Premio Stella della Mole per celebrare il suo contributo al cinema italiano e internazio Vai su X

Genzano, doppio evento speciale al Cinema Cynthianum: arrivano protagonisti e registi di “Breve storia d’amore” e “Ammazzare stanca” - Il Cinema Cynthianum di Genzano si prepara a vivere un fine settimana straordinario con due eventi speciali che porteranno in sala attori e registi di due ... Come scrive castellinotizie.it

Film in uscita cosa vedere al cinema fine settimana - Nelle sale l’opera prima di Virgilio Villoresi, presentata all’ultima Mostra di Venezia. Riporta ilsole24ore.com

Dramma, horror, thriller: le novità al cinema del fine settimana - Tra le novità italiane più attese c’è «Per te», dramma familiare ad opera del regista romano Alessandro Aronadio, in cui Edoardo Leo interpreta Paolo, un padre affetto da una malattia ... Si legge su ecodibergamo.it

Fine settimana al cinema con iTunes: i nostri consigli - Agente della CIA alle prime armi si trova di fronte un ex servitore dell’agenzia disposto a tutto per proteggere la sua verità. Si legge su macitynet.it

Fantascienza, d’autore e per tutta la famiglia: le novità al cinema del fine settimana - Tra le novità arriva «Tron – Ares» di Joachim Rønning, terzo capitolo della saga Disney che riporta sullo schermo l’universo digitale più iconico degli anni Ottanta. Come scrive ecodibergamo.it

Cinema all'aperto a Bergamo, i film nel fine settimana e a Sant'Alessandro - 7 settembre) c’è una Mostra del Cinema che ravviva gli antichi legami tra Venezia e Bergamo, con la presenza al festival – in gara – dei cineasti bergamaschi Luca Ferri («René ... Si legge su bergamo.corriere.it