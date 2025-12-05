Il cicloturismo cresce Quattro nuovi ’percorsi’ I progetti sono pronti

Un’Umbria che si scopre pedalando, che unisce borghi e paesaggi, che invita a muoversi lentamente. Un’Umbria che individua nuovi strumenti per destagionalizzare il turismo e potenziare l’offerta con una eco ancora più internazionale. È questa la visione alla base della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora al Turismo, Simona Meloni, che inserisce tra i progetti in rampa di lancio quattro interventi chiave per la mobilità dolce e il turismo sostenibile. Si tratta di opere pensate non solo per ampliare la rete delle ciclovie umbre, ma per rafforzare un vero e proprio “racconto del territorio”, un mosaico di percorsi che collegano comunità, natura, acqua, storia e cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

