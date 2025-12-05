Il centro cinofilo si trasforma in un villaggio di Natale per gli amici a quattro zampe

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno il centro cinofilo Compagnia di vita di Castrocaro Terme organizza il concorso fotografico "Stella di Natale", dedicato agli amici quattro zampe. Le candidature, per chi volesse partecipare, rimangono aperte fino all'8 dicembre scrivendo all’indirizzo [email protected]. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

