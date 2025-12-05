Il centro cinofilo si trasforma in un villaggio di Natale per gli amici a quattro zampe
Anche quest'anno il centro cinofilo Compagnia di vita di Castrocaro Terme organizza il concorso fotografico "Stella di Natale", dedicato agli amici quattro zampe. Le candidature, per chi volesse partecipare, rimangono aperte fino all'8 dicembre scrivendo all’indirizzo [email protected]. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Tenetevi liberi per sabato 13 dicembre! Al centro cinofilo allestiremo un Laboratorio Natalizio in compagnia della nostra amica Simona Bianchini . Passeremo insieme un pomeriggio dal sapore natalizio Ecco il programma: dalle 15:00 alle 16:00 Prep - facebook.com Vai su Facebook