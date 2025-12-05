Il caso Garlasco e la guerra tra avvocati sulla pelle degli interessati

In un susseguirsi di veri e propri colpi di scena e presunti tali, la riapertura del caso del delitto di Garlasco e l’indagine parallela sull’ex procuratore Mario Venditti hanno riportato al centro della scena uno degli omicidi che più hanno colpito l’opinione pubblica. Quello della giovane Chiara Poggi, tremendamente uccisa in casa propria 18 anni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il caso Garlasco e la guerra tra avvocati sulla pelle degli interessati

Mattino 5. . Pronti ad aggiornarvi su tutte le novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

I fatti di attualità con @roberto_arditti . Il caso Garlasco e lo scontro sul DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Che affidabilità può avere? #NonStopNews Vai su X

Garlasco in Tv, l'avvocato di Venditti attacca De Rensis: "C'è stato un colloquio segreto col procuratore", la replica gelida - Un confronto acceso, fatto di accuse in differita e repliche immediate, riporta in primo piano vecchie ferite e nuove ombre sul caso Garlasco. Si legge su libero.it

Garlasco, il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una "prova" - Scoppia la guerra tra consulenti, ma la svolta nel caso Garlasco è cristallizzata. Scrive iltempo.it

Garlasco, l'ex avvocato di Sempio sul testimone misterioso. Suspense a Mattino Cinque, che cos'ha detto. VIDEO - La rivelazione di Massimo Lovati a Mattino Cinque riapre il caso Garlasco: un “testimone misterioso” potrebbe cambiare tutto. Da affaritaliani.it

Caso Garlasco, Pavia respinge la richiesta di trasferimento a Brescia - La giudice Garlaschelli boccia l’istanza della difesa dell'ex pm Mario Venditti: la presunta corruzione del 2007 non crea connessione tra procedimenti. Come scrive quibrescia.it

Caso Garlasco: gip rigetta richiesta difesa Venditti, competenza resta a Pavia - La giudice di Pavia Daniela Garlaschelli ha rigettato l'istanza - Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Garlasco, perizia DNA nel mirino e Lovati torna all’attacco: “Atto di terrorismo impugnabile” - La perizia genetica di Garlasco scatena le reazioni di Sempio e Lovati: accuse di terrorismo psicologico e dubbi sull’incidente probatorio. Secondo panorama.it