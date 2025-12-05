Il Cardinale Battaglia apre il convegno internazionale interreligioso e interconfessionale nel Complesso di Santa Chiara

Apertura della quattro giorni di convegno internazionale, interreligioso e interconfessionale nel Complesso di Santa Chiara con l'Arcivescovo di Napoli S. E. Cardinale Don Mimmo Battaglia. È stata la Sala Maria Cristina del Complesso di Santa Chiara a ospitare la prima giornata del convegno internazionale, interreligioso e interconfessionale "La Bibbia e le Donne". Apertura con l'Arcivescovo di Napoli S.

